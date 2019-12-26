События

13:52 26.12.2019

Переаттестация прокуроров никоим образом не повлияла на работу Генпрокуратуры - Рябошапка

2 мин читать
Переаттестация прокуроров никоим образом не повлияла на работу Генпрокуратуры - Рябошапка

Переаттестация в органах прокуратуры не повлияла на рабочий процесс прокуроров, в том числе, поддержания обвинения в суде, заверяет генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Переаттестация никоим образом не повлияла на работу Генпрокуратуры... переаттестация не была связана с тем рассмотрением в апелляционном суде дела по обжалованию меры пресечения в отношении Юлии Кузьменко. Аттестация тут не причем", - сказал Рябошапка на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос о том, был ли процесс переаттестации прокуроров связан каким-либо образом с неприбытием в апелляционный суд группы прокуроров.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд 20 декабря должен был рассмотреть апелляцию на арест врача-волонтера Юлии Кузьменко, которая по версии следствия является подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, однако на заседание не пришли представители прокуратуры, из-за чего оно было отложено до 24 декабря.

"Оказывается, из тысячи прокуроров в Украине никто не смог прийти на заседание, все заняты", - сказал адвокат Кузьменко Владислав Добош в видеобращении на своей странице в Фейсбук.

Адвокат подчеркнул, что он не собирается покидать зал судебного заседания и требует рассмотрения апелляции 20 декабря, как было назначено ранее. При этом Добош заверил, что его подзащитная невиновна в инкриминируемом ей преступления, и у защиты есть доказательства, которые подтверждают это.

Именно эти факты, а также непосредственное алиби Кузьменко адвокат и хотел предоставить апелляционному суду для изменения меры пресечения.

Теги: #переаттестация #рябошапка #гпу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:10 26.12.2019
Тейлор отметил важность расширения реформы Генпрокуратуры Украины на всю страну в 2020 году

Тейлор отметил важность расширения реформы Генпрокуратуры Украины на всю страну в 2020 году

13:59 26.12.2019
С нового года Генпрокуратура Украины прекращает существование как институт – Рябошапка

С нового года Генпрокуратура Украины прекращает существование как институт – Рябошапка

18:05 20.12.2019
Генпрокуратура зафиксировала ещё одно доказательство присутствия вооруженных сил РФ на Донбассе

Генпрокуратура зафиксировала ещё одно доказательство присутствия вооруженных сил РФ на Донбассе

17:39 20.12.2019
В производстве по убийству Шеремета обновлена группа прокуроров – Генпрокуратура

В производстве по убийству Шеремета обновлена группа прокуроров – Генпрокуратура

11:15 20.12.2019
Рябошапка: в Офисе генпрокурора смогут работать 610 прокуроров, доказавших свою профессиональность и добропорядочность

Рябошапка: в Офисе генпрокурора смогут работать 610 прокуроров, доказавших свою профессиональность и добропорядочность

18:19 12.12.2019
Генпрокурор: Установлены только исполнители убийства Шеремета, необходимо установить и заказчиков

Генпрокурор: Установлены только исполнители убийства Шеремета, необходимо установить и заказчиков

17:20 11.12.2019
Генпрокуратура и ГБР провели обыски в доме экс-нардепа Микитася

Генпрокуратура и ГБР провели обыски в доме экс-нардепа Микитася

11:46 06.12.2019
ВАКС арестовал пособника экс-главы следственного управления Генпрокуратуры

ВАКС арестовал пособника экс-главы следственного управления Генпрокуратуры

10:08 04.12.2019
ГПУ разрабатывает стратегию документирования военных преступлений и преступлений против человечности

ГПУ разрабатывает стратегию документирования военных преступлений и преступлений против человечности

10:08 28.11.2019
Дубинский: Я не буду удивлен, если "Джокер" это Рябошапка

Дубинский: Я не буду удивлен, если "Джокер" это Рябошапка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международная группировка пыталась наладить поставки вооружения из Украины в Иран - СБУ

С нового года Генпрокуратура Украины прекращает существование как институт – Рябошапка

В 2019 году на Донбассе погибли 18 гражданских – СММ ОБСЕ

Боевики в среду обстреливали позиции ВСУ на Донбассе из 120мм и 82-мм минометов

Боевики два раза нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток

ПОСЛЕДНЕЕ

Международная группировка пыталась наладить поставки вооружения из Украины в Иран - СБУ

Полицейские задержали жителя Могилев-Подольского района, подорвавшего двух людей

Каждый пятый украинец празднует Рождество дважды – опрос

Полиция установила подозреваемого в нападении на журналиста на заседании суда по мере пресечения Юлии Кузьменко

Ушел в отставку судья КС Украины Мельник

Украина экстрадировала в Испанию российского "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский"

МВД выступает за ужесточение наказания водителей за наезды на людей

В Минске задержан организатор акции против углубления интеграции с РФ

В 2019 году на Донбассе погибли 18 гражданских – СММ ОБСЕ

Киберполиция разоблачила хакера, который продал данные 250 тыс. пользователей игрового сервиса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА