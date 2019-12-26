Переаттестация прокуроров никоим образом не повлияла на работу Генпрокуратуры - Рябошапка

Переаттестация в органах прокуратуры не повлияла на рабочий процесс прокуроров, в том числе, поддержания обвинения в суде, заверяет генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Переаттестация никоим образом не повлияла на работу Генпрокуратуры... переаттестация не была связана с тем рассмотрением в апелляционном суде дела по обжалованию меры пресечения в отношении Юлии Кузьменко. Аттестация тут не причем", - сказал Рябошапка на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос о том, был ли процесс переаттестации прокуроров связан каким-либо образом с неприбытием в апелляционный суд группы прокуроров.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд 20 декабря должен был рассмотреть апелляцию на арест врача-волонтера Юлии Кузьменко, которая по версии следствия является подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, однако на заседание не пришли представители прокуратуры, из-за чего оно было отложено до 24 декабря.

"Оказывается, из тысячи прокуроров в Украине никто не смог прийти на заседание, все заняты", - сказал адвокат Кузьменко Владислав Добош в видеобращении на своей странице в Фейсбук.

Адвокат подчеркнул, что он не собирается покидать зал судебного заседания и требует рассмотрения апелляции 20 декабря, как было назначено ранее. При этом Добош заверил, что его подзащитная невиновна в инкриминируемом ей преступления, и у защиты есть доказательства, которые подтверждают это.

Именно эти факты, а также непосредственное алиби Кузьменко адвокат и хотел предоставить апелляционному суду для изменения меры пресечения.