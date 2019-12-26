В Минске задержан организатор акции против углубления интеграции с РФ

Сопредседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павла Северинца, выступавшего одним из организаторов декабрьских акций против углубления интеграции Белоруссии и России, задержан в четверг в Минске.

"Политик Павел Северинец, который является организатором декабрьских акций против интеграции с Россией, 26 декабря снова задержан. (...) Известно, что увезли его в РУВД Центрального района", - сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

В четверг в суде Фрунзенского района оппозиционера должны были судить за призыв к участию в первой акции против интеграции, которая прошла 7 декабря. "Прошел ли суд без него - пока неизвестно", - отметили правозащитники.

Ранее Северинец уже был приговорен к 15 суткам ареста за организацию акции протеста в тот день, но пока не отбывал наказание.

По информации правозащитников, в четверг также начались суды над участниками массовых акций, которые прошли в Минске 7 и 8 декабря. На этот день запланировано более 15 судебных заседаний.

Как сообщалось, 7, 8, 20 и 21 декабря в центре Минска на фоне переговоров президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина прошли несанкционированные акции против углубления интеграции двух стран. Мероприятия прошли без задержаний со стороны правоохранительных органов.

Еще одна акция протеста анонсировалась оппозицией на 29 декабря.

В настоящее время РФ и Белоруссия ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий для создания союзного государства. Планируется, что все интеграционные "дорожные карты" вступят в силу с 1 января 2021 года.