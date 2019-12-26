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12:30 26.12.2019

В 2019 году на Донбассе погибли 18 гражданских – СММ ОБСЕ

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В 2019 году на Донбассе погибли 18 гражданских – СММ ОБСЕ

В результате боев на Донбассе с начала 2019 года погибли, по меньшей мере, 18 гражданских лиц по обе стороны фронта, сообщила СММ ОБСЕ в Украине.

"С начала 2019 года Специальная мониторинговая миссия подтвердила 145 жертв среди гражданского населения: 18 погибших, 127 раненых", - цитирует BBC Украина полученный на свой запрос ответ от СММ ОБСЕ.

В миссии отмечает, что 2019 году погибло меньше гражданских, чем в 2018 году, поскольку тогда сообщалось о гибели 43 лиц и 179 раненных.

В 2019 году СММ ОБСЕ зафиксировала почти 300 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Теги: #оос #жертвы #население
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