Киберполиция разоблачила хакера, который продал данные 250 тыс. пользователей игрового сервиса

Правоохранители разоблачили 22-летнего жителя Черновицкой области за похищение данных 250 тыс. пользователей игрового сервиса, сообщат пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Работники киберполиции в Черновицкой области совместно со следователями Черновицкой полиции за процессуального руководства Черновицкой местной прокуратуры разоблачили в таких действиях 22-летнего жителя Черновицкой области.

"Как участник тематических хакерских форумов мужчина самостоятельно научился основам создания вредных программных средств. Полученные знания начал практиковать для заработка денег", - сказано в сообщении.

Сотрудники киберполиции разоблачили следующую преступную схему: пользователю игрового сервиса в личные сообщения направлялось письмо. В сообщении отмечалось, что он выиграл промо-код для получения бонусов в игре, но для того, чтобы его получить, необходимо перейти по ссылке. Ссылка перенаправляла пользователя на фишинговый ресурс, предварительно созданный злоумышленником. Данный веб-сайт был идентичен оригиналу, только частично отличалось доменное имя.

Так, для авторизации ресурс предлагал пользователю ввести свой логин и пароль, а введенные данные сразу загружать на серверы злоумышленника. Таким образом формировались базы данных, которые впоследствии продавались с помощью хакерских форумов. По данным полции, хакеру удалось заработать около четверти млн грн.

"Киберполиции провела обыск в его доме. Изъята компьютерная техника, мобильный телефон и две банковские карты, на которые осуществлялись транзакции незаконно полученных денег. Во время предварительного осмотра компьютерной техники киберполицейские предварительно установили, что пострадали более 250 тыс. пользователей сети Интернет", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.361 УК Украины. Проводятся соответствующие компьютерно-технические экспертизы.