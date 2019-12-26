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12:02 26.12.2019

Китай передал ГСЧС Украины 52 аварийно-спасательных автомобиля - Аваков

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Китай передал ГСЧС Украины 52 аварийно-спасательных автомобиля - Аваков

Правительство Китая передало Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 52 аварийно-спасательные машины, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваковю

"В рамках уже второго совместного китайско-украинского проекта правительство КНР передал ГСЧС 52 единицы специальной аварийно-спасательной техники, что значительно повысит эффективность работы наших спасателей. Спасибо друзьям и партнерам за системную поддержку!", - написал Аваков на странице в Твиттере в четверг.

Вместе с тем, как сообщается на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук, среди переданной техники - пожарные автоподъемники, автолестницы, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры и автогрейдеры.

"Я хочу поблагодарить и господина посла, и руководство Китайской Республики. Впервые мы встретились в 2016 году, тогда вы передали первую партию техники, которая очень понадобилась нашим специалистам. Сегодня мы имеем уже второй совместный проект, когда вы передаете 52 единицы техники на 95млн юаней. Мы обновляем весь парк спасательной техники и всю технику, которая приходит из Китая, будем использовать в системном порядке для модернизации наших сил", - цитирует Авакова пресс-служба министерства.

Теги: #гсчс #китай #аваков #машины
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