Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"25 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Шесть обстрелов украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: дважды вблизи Красногоровки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле Невельского - из миномета калибра 120 мм.; два раза неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия; у населенного пункта Васильевка - из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты Крымское, Луганское и Новолуганское.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Невельское. Потерь с нашей стороны нет", - подытожили в штабе ООС.