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03:54 26.12.2019

США и их союзники в ожидании "рождественского подарка" следят за КНДР

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США и их союзники в ожидании "рождественского подарка" следят за КНДР

США и их союзники следят за военными действиями КНДР и готовятся дать ответ в случае угрожающего "рождественского подарка", сообщает "Ренхап" в четверг.

"США вместе с нашими партнерами и союзниками по всему миру готовы защищать себя даже в Рождество", - сказал агентству представитель Пентагона подполковник Дэйв Истберн.

Как сообщили военные источники в Сеуле, Южная Корея и США усилили бдительность в отношении Северной Кореи из-за возможного запуска межконтинентальной баллистической ракеты или баллистической ракеты с подводной лодки, а также осуществления других видов провокаций.

Согласно их данным, деятельность Пхеньяна отслеживается с помощью наземных радаров Green Pine, возле берега размещен эсминец с системой "Иджис" (Aegis), а также радиолокационной системой SPY-1D. В воздухе миссию по слежению выполняет самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВВС Южной Кореи E-737 Peace Eye.

"Мы внимательно следим за военными действиями в Северной Корее", - сказал один из источников агентства.

Ранее сообщалось, что в среду вблизи границ КНДР осуществляли многочасовые полеты американские самолеты радиоэлектронной разведки - RC-135W и RC-135S, самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS, а также стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk. Длительность полетов обеспечивал американский самолет-заправщик KC-135R.

Ранее в декабре КНДР обещала США "рождественский подарок", если к концу месяца Вашингтон не предложит Пхеньяну уступки в рамках переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

Теги: #сша #кндр #наблюдение
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