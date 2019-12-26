События

02:32 26.12.2019

В Харькове полиция изъяла 12 тонн спирта, хранившегося в гараже

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В Харькове сотрудники следственного управления, отдела специальной полиции и Шевченковского отдела полиции обнаружили гаражный бокс на ул. Букова, в котором незаконно разливали спирт.

"В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 12 тонн жидкости (спирта - ИФ)", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к незаконному обороту спирта.

Теги: #спирт #украина #харьков
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