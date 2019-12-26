События

01:04 26.12.2019

В Хмельницкой области СБУ задержала на взятке начальника отдела подразделения Минобороны

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В Хмельницкой области СБУ задержала на взятке начальника отдела подразделения Минобороны

Служба безопасности Украины задержала начальника одного из отделов Министерства обороны в Хмельницкой за системную коррупцию, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что полковник организовал схему получения "откатов" от коммерсантов за несоздание искусственных препятствий при выполнении договоров поставок газа для объектов МО в Хмельницком. За неправомерное вознаграждение он также оказывал "гарантии" для победы в тендерах на 2020 год", - говорится в сообщении, на официальном сайте СБУ в среду.

Сотрудники СБ Украины задокументировали факт получения злоумышленником, через привлеченного посредника, 80000 грн. неправомерной выгоды от директора фирмы -подрядчика

В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия.

Теги: #минобороны #сбу #украина #задержание
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