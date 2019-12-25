ГБР задержало следователя Нацполиции, который продавал информацию с ограниченным доступом

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве задержали следователя Главного управления Национальной полиции в Харьковской области во время несанкционированного распространения им информации с ограниченным доступом, сообщает пресс-служба ГБР.

"Правоохранитель незаконно распространял информацию с ограниченным доступом в отношении других лиц, которая сохраняется и обрабатывается в специальных автоматизированных подсистемах. За такие услуги следователь получил средства в сумме 16350 грн.", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в среду вечером.

Полицейского задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время очередного случая продажи информации. Кроме того, следствием установлены неоднократные факты получения полицейским средств с территории Российской Федерации - вероятно за распространение информации с ограниченным доступом.

"Сейчас: решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения", - подытожили в ГБР.