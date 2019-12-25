События

21:13 25.12.2019

Афганские талибы обсуждают в Пакистане варианты прекращения огня с США – ТВ

2 мин читать
Афганские талибы обсуждают в Пакистане варианты прекращения огня с США – ТВ

ПАКИСТАН-АФГАНИСТАН-ТАЛИБЫ-ВСТРЕЧА

 

 

 

Дубай. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Представители руководства афганского движения "Талибан" в пакистанском городе Кветта обсуждают с лидером организации муллой Хибатуллой Ахундзадой возможность объявления режима прекращения огня с США, сообщили в среду афганскому телеканалу "Толо" осведомленные источники.

"Обсуждение сосредоточено на том, чтобы решить, каким будет режим прекращения огня - краткосрочным или постоянным", - сообщил телеканалу бывший полевой командир талибов Сейед Акбар Ага.

По данным собеседников телеканала, во встрече также принимает участие делегация представительства талибов в Дохе (Катар), участники которой позже могут проинформировать американскую сторону о результатах переговоров в Кветте.

"Спецпредставитель США (по Афганистану Залмай Халилзад) до сих пор ждет решения талибов по вопросу о снижении уровня насилия и введения режима прекращения огня", - сообщил собеседник телеканала.

Ранее в декабре Халилзад на встрече в Кабуле с действующим президентом Афганистана Ашрафом Гани сообщил афганскому лидеру о ходе переговоров с представителями движения "Талибан" в Катаре и недавних встречах в Исламабаде.

Его визит в Кабул прошел на фоне паузы в переговорах в Дохе, объявленной американской стороной после теракта в районе авиабазы Баграм 11 декабря, ответственность за который взяли на себя талибы.

Речь на встречах в столице Катара шла о сокращении насилия, прекращении огня и запуске межафганских переговоров, отмечают афганские СМИ.

США и талибы вели переговоры на протяжении нескольких месяцев, и по итогам восьми раундов составили проект соглашения, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало межафганских переговоров о мире.

Шеф Пентагона Марк Эспер ранее заявлял о возможности сокращения американского военного присутствия в Афганистане и без мирного соглашения.

В настоящее время в Афганистане размещены порядка 12-13 тыс. американских военнослужащих, из которых пять тысяч участвуют в контртеррористических операциях. Когда именно начнется вывод военных неизвестно, но этот процесс займет примерно "пару месяцев", и в Афганистане останутся примерно 8-9 тыс. военнослужащих, уточнил источник американского телеканала NBC.

Теги: #афганистан #встреча #талибы #пакистан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:35 23.12.2019
Помпео может встретиться с главами МИД Японии и Южной Кореи в январе для обсуждения ситуации с КНДР

Помпео может встретиться с главами МИД Японии и Южной Кореи в январе для обсуждения ситуации с КНДР

19:36 18.12.2019
В Минске проходит встреча ТКГ – МИД Беларуси

В Минске проходит встреча ТКГ – МИД Беларуси

11:41 17.12.2019
Встреча по газу ЕС-РФ-Украина на уровне министров ожидается 19 декабря

Встреча по газу ЕС-РФ-Украина на уровне министров ожидается 19 декабря

10:19 17.12.2019
Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

09:14 17.12.2019
Зеленский в Баку встречается с президентом Азербайджана, затем пройдут переговоры делегаций

Зеленский в Баку встречается с президентом Азербайджана, затем пройдут переговоры делегаций

08:17 17.12.2019
Автобус подорвался на мине на востоке Афганистана, погибли 10 человек

Автобус подорвался на мине на востоке Афганистана, погибли 10 человек

22:01 13.12.2019
Украина планирует, что следующая встреча в "Нормандском формате" будет в апреле, и до нее должна сделать определенную домашнюю работу

Украина планирует, что следующая встреча в "Нормандском формате" будет в апреле, и до нее должна сделать определенную домашнюю работу

21:41 13.12.2019
Украина планирует, что следующая встреча в "Нормандском формате" будет в апреле, и до нее должна сделать определенную домашнюю работу - Пристайко

Украина планирует, что следующая встреча в "Нормандском формате" будет в апреле, и до нее должна сделать определенную домашнюю работу - Пристайко

05:33 13.12.2019
Талибы должны ответить на стремление афганцев к миру - спецпредставитель США

Талибы должны ответить на стремление афганцев к миру - спецпредставитель США

08:23 11.12.2019
Взрыв прогремел у военной базы США в Афганистане

Взрыв прогремел у военной базы США в Афганистане

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в среду обстреливали позиции ВСУ на Донбассе из 120мм и 82-мм минометов

Боевики два раза нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток

Задача правоохранителей заключается в обеспечении безопасности журналистов

ВАКС продлил арест Грымчаку до 14 февраля

Полиция открыла дело после трех заявлений журналистов об угрозах и насилии к ним на заседании суда по мере пресечения Юлии Кузьменко

ПОСЛЕДНЕЕ

Пять грузинских школьников погибли, сорвавшись на машине в пропасть

Загороднюк взял под личный контроль дело об избиении женщины-военнослужащего в Одесской области

Боевики в среду обстреливали позиции ВСУ на Донбассе из 120мм и 82-мм минометов

Власти Ирана отключили мобильный Интернет в ряде провинций после призыва оппозиционеров к новым акциям протестов

СБУ разоблачила двух руководителей своих территориальных подразделений на вымогательстве денег у бизнес-структур

ГБР информирует о разоблачении масштабной схемы "откатов" на госпредприятии и задержании организаторов

В Харькове прошла акция против возможного обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта

Папа римский призвал к миру в Украине

В Киевской области за сутки поступило 8 сообщений о пропаже детей

Боевики два раза нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА