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19:14 25.12.2019

Загороднюк взял под личный контроль дело об избиении женщины-военнослужащего в Одесской области

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Загороднюк взял под личный контроль дело об избиении женщины-военнослужащего в Одесской области

 В Одесской области на территории одной из воинских частей неизвестные избили женщину-военнослужащего, министр обороны Украины Андрей Загороднюк взял дело под личный контроль.

"Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области ... Дело беру под личный контроль", - написал министр на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в среду.

По словам Загороднюка, сейчас в Одессе находится его первый заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте. Кроме того, Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставит соответствующие материалы в Военную прокуратуру.

"Детали сообщу после того, как выясню все подробности", - подытожил министр.

Теги: #военнослужащий #министр #украина #избиение
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