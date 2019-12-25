Боевики в среду обстреливали позиции ВСУ на Донбассе из 120мм и 82-мм минометов

С начала суток среды, 25 декабря, боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня 8 раз, обстреляв позиции подразделений ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сводке, опубликованной в 18.00 среды на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Так, три обстрела украинских позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды вблизи Красногоровки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с н.п.Невельское - из миномета калибра 120 мм - 7 мин.

"Пять обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", а именно: рядом с Крымским - из стрелкового оружия; четыре раза вблизи населенного пункта Луганское - из минометов калибра 120 мм - 17 мин, 82-мм минометов - 17 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сводке.