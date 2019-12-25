События

18:08 25.12.2019

Боевики в среду обстреливали позиции ВСУ на Донбассе из 120мм и 82-мм минометов

1 мин читать
Боевики в среду обстреливали позиции ВСУ на Донбассе из 120мм и 82-мм минометов

С начала суток среды, 25 декабря, боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня 8 раз, обстреляв позиции подразделений ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сводке, опубликованной в 18.00 среды на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Так, три обстрела украинских позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды вблизи Красногоровки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с н.п.Невельское - из миномета калибра 120 мм - 7 мин.

"Пять обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", а именно: рядом с Крымским - из стрелкового оружия; четыре раза вблизи населенного пункта Луганское - из минометов калибра 120 мм - 17 мин, 82-мм минометов - 17 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сводке.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:55 25.12.2019
Боевики два раза нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток

Боевики два раза нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток

10:11 25.12.2019
Украинская сторона СЦКК констатирует очередное нарушение режима тишины на Донбассе

Украинская сторона СЦКК констатирует очередное нарушение режима тишины на Донбассе

07:23 25.12.2019
Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

18:17 24.12.2019
С полуночи боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен

С полуночи боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен

15:29 24.12.2019
Зеленский сообщил, что в 2020 г. заработает программа доступного жилья для ветеранов АТО/ООС и переселенцев под 3% годовых до 20 лет со взносом до 6%

Зеленский сообщил, что в 2020 г. заработает программа доступного жилья для ветеранов АТО/ООС и переселенцев под 3% годовых до 20 лет со взносом до 6%

13:32 24.12.2019
Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков на Донбассе - Минобороны

Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков на Донбассе - Минобороны

07:36 24.12.2019
Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе из различного вооружения, без потерь – штаб ООС

Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе из различного вооружения, без потерь – штаб ООС

19:00 23.12.2019
Боевики провокациями нарушают режим работы КПВВ на Донбассе – штаб ООС

Боевики провокациями нарушают режим работы КПВВ на Донбассе – штаб ООС

18:23 23.12.2019
Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала понедельника, потерь нет – штаб ООС

Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала понедельника, потерь нет – штаб ООС

07:19 23.12.2019
С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики два раза нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток

Задача правоохранителей заключается в обеспечении безопасности журналистов

ВАКС продлил арест Грымчаку до 14 февраля

Полиция открыла дело после трех заявлений журналистов об угрозах и насилии к ним на заседании суда по мере пресечения Юлии Кузьменко

МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом Путина в Крым и запуском ж/д сообщения по Керченскому мосту

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Ирана отключили мобильный Интернет в ряде провинций после призыва оппозиционеров к новым акциям протестов

СБУ разоблачила двух руководителей своих территориальных подразделений на вымогательстве денег у бизнес-структур

ГБР информирует о разоблачении масштабной схемы "откатов" на госпредприятии и задержании организаторов

В Харькове прошла акция против возможного обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта

Папа римский призвал к миру в Украине

В Киевской области за сутки поступило 8 сообщений о пропаже детей

Президент Бразилии рассказал о проблемах с памятью после падения во дворце

Пасмурная и дождливая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

Движение транспорта по Шулявскому путепроводу планируют открыть в конце этой недели

Жители Гонконга в Рождество продолжили протесты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА