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17:54 25.12.2019

Власти Ирана отключили мобильный Интернет в ряде провинций после призыва оппозиционеров к новым акциям протестов

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Власти Ирана отключили мобильный Интернет в ряде провинций после призыва оппозиционеров к новым акциям протестов

Иранские власти начали блокировать доступ к мобильному Интернету в некоторых провинциях страны после того, как группы оппозиции, базирующиеся за рубежом, призвали к новым акциям протеста в четверг, сообщает в среду агентство Associated Press (AP) со ссылкой на иранские СМИ.

AP поясняет, что этот четверг станет 40-м днем с того момента, как в Иране после повышения цен на топливо вспыхнули антиправительственные протесты.

По данным СМИ, доступ в Интернет был заблокирован в провинциях Курдистан, Альборз, Зенджан, а также в городе Шираз (провинция Фарс), где ранее уже проходили акции протеста.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

После этого в стране начались протестные акции. Акции протеста были зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. В Иране на время протестов почти полностью была прекращена работа Интернета.

Высшее иранское руководство полагает, что к протестам причастны США, Израиль и Саудовская Аравия.

Иранские власти не называли точное число погибших, в то время как в организации Amnesty International полагают, что жертвами протестов стали более 300 человек, а еще свыше 7 тыс. были задержаны.

В свою очередь спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук утверждал, что, по оценкам Вашингтона, в Иране с начала протестов могли быть убиты более 1 тыс. человек.

Теги: #протесты #интернет #иран
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