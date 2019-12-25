ГБР информирует о разоблачении масштабной схемы "откатов" на госпредприятии и задержании организаторов

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Киеве, разоблачили преступную схему вымогательства 800 тыс. грн. неправомерной выгоды должностными лицами госпредприятия стратегического значения "Артемсоль" и сотрудниками правоохранительных органов.

"Деньги требовали за содействие в ускоренном и беспрепятственном перечислении денежных средств согласно подписанных актов-приемки выполненных подрядных работ, заказчиком которых было госпредприятие. Вымогательство так называемых "откатов" происходило систематически в рамках преступной схемы, организаторы которой задержаны", - сообщает пресс-служба ГБР.

ГБР информирует, что среди участников схемы: заместитель начальника управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, а также ряд должностных лиц госпредприятия стратегического значения "Артемсоль".

Следствие установило, что предварительно сговорившись между собой, упомянутые лица наладили схему систематического вымогательства и получения неправомерных выгод. С этой целью они: создавали искусственные препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время процедуры подписания актов-приемки выполненных подрядных работ по заключенным договорам; затягивали сроки перечисления денежных средств за выполненные работы; по инициативе правоохранительных органов присылали официальные письма (сообщения) к уполномоченным субъектам с требованием проведения проверок соблюдения требований действующего законодательства субъектами хозяйственной деятельности.

"Таким образом созданы условия для получения, соединенных с вымогательством, неправомерных выгод от субъектов хозяйственной деятельности и их представителей. Размер так называемого "отката" устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров", - отмечается в пресс-релизе.

ГБР информирует, что 27 ноября 2019 г задокументирован факт вымогательства и получения части обусловленной суммы неправомерной выгоды в размере $8500 в Запорожье через заместителя начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области.

24 декабря 2019 года в Бахмуте Донецкой области задержаны заместитель начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и заместитель начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области после получения ими остальной части неправомерной выгоды в сумме 540 тыс грн от представителя предприятия. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения.

Решается также вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ГП "Артемсоль", отмечается в пресс-релизе..

Следственные действия проводятся совместно с: сотрудниками управления департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, департамента внутренней безопасности Нацполиции и управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

Прошли обыски по месту работы и проживания участников организованной группы.

Досудебное расследование продолжается.