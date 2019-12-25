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14:43 25.12.2019

В Харькове прошла акция против возможного обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта

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В Харькове прошла акция против возможного обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта

В Харькове возле здания облгосадминистрации прошла акция против возможного обмена Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергей Башлыкова, обвиняемых в теракте, который произошел возле Дворца спорта в феврале 2015 года.

"Если кто-то из ветвей власти соглашается обменять убийц-террористов на военнопленных, то эта ветвь власти берет на себя ответственность за убийства, которые совершили террористы, отождествляется с ними и таким образом берет на себя ответственность за убийства. Это для нас неприемлемо",- заявил, выступая перед участниками акции настоятель храма Иоанна Богослова Виктор Маринчак.

Глава Харьковской организации "Демократичная сокира" Никита Соловьев в свою очередь подчеркнул, что приговор по делу о теракте возле Дворца спорт до сих пор не вынесен.

"Без приговора, если произойдет этот обмен, то не будет никакой правовой оценки (действиям обвиняемых - ИФ). Мы понимаем, что иногда приходится отдавать террористов, военных преступников и так далее. Но это может обсуждаться только после того, как вступит в силу приговор. А его нет. Никакой обмен до приговора невозможен ни в коем случае", - сказал Соловьев.

Родственники погибших в теракте встретились с главой Харьковской облгосадминистрации Алексеем Кучером и изложили ему свою позицию.

"Я считаю, что они должны получить приговор и дальше его отбывать в тюрьме ... После обмена они будут жить полноценной жизнью, будут со своими семьями, это справедливо, как вы считаете? Убить людей, а потом жить полноценной жизнью, только потому, что есть какая-то договоренность, что надо их обменять", - сказал Андрей Дидык, потерявший в результате теракта сына.

Ближайшее заседание Фрунзенского райсуда по делу о теракте возле Дворца спорта назначено на четверг, 26 декабря. Ожидается, что на нем допросят обвиняемых и перейдут к дебатам.

Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.

Теги: #терракт #протест #харьков
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