События

14:11 25.12.2019

В Киевской области за сутки поступило 8 сообщений о пропаже детей

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В Киевской области за сутки поступило 8 сообщений о пропаже детей

Восемь сообщений о пропаже детей в разных районах Киевской области поступили в полицию 24 декабря.

"Всех несовершеннолетних беглецов оперативно разыскали сотрудники ювенальной превенции, провели с ними профилактические беседы и доставили домой", - сообщила полиция Киевской области на своей странице в соцсети Фейсбук.

В большинстве случаев дети бежали из дома к друзьям. Никаких противоправных действий за время их отсутствия не совершено.

"К некоторым родителям полиция применит меру административного наказания за ненадлежащее воспитание детей", - отмечается в сообщении.

Теги: #дети #полиция #киевская_область
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