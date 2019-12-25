В Киевской области за сутки поступило 8 сообщений о пропаже детей

Восемь сообщений о пропаже детей в разных районах Киевской области поступили в полицию 24 декабря.

"Всех несовершеннолетних беглецов оперативно разыскали сотрудники ювенальной превенции, провели с ними профилактические беседы и доставили домой", - сообщила полиция Киевской области на своей странице в соцсети Фейсбук.

В большинстве случаев дети бежали из дома к друзьям. Никаких противоправных действий за время их отсутствия не совершено.

"К некоторым родителям полиция применит меру административного наказания за ненадлежащее воспитание детей", - отмечается в сообщении.