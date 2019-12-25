Боевики два раза нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток

С начала текущих суток и по состоянию на 12.00 зафиксированы два случая нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков.

"Сразу после полуночи около 30 минут противник вел огонь из стрелкового оружия по позиция Объединенных сил в районе Крымского. Начиная с 11.25 … из ручных противотанковых гранатометов противник обстреливал позиции защитников вблизи Красногоровки", - сообщается в дневной сводке Минобороны.

В результате вражеского обстрела ранения получил один украинский боец. Его доставили в военный мобильный госпиталь, состояние здоровья удовлетворительное. О ранении украинского военнослужащего сообщалось в утренней сводке ООС.