События

13:55 25.12.2019

Боевики два раза нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток

1 мин читать
Боевики два раза нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток

С начала текущих суток и по состоянию на 12.00 зафиксированы два случая нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков.

"Сразу после полуночи около 30 минут противник вел огонь из стрелкового оружия по позиция Объединенных сил в районе Крымского. Начиная с 11.25 … из ручных противотанковых гранатометов противник обстреливал позиции защитников вблизи Красногоровки", - сообщается в дневной сводке Минобороны.

В результате вражеского обстрела ранения получил один украинский боец. Его доставили в военный мобильный госпиталь, состояние здоровья удовлетворительное. О ранении украинского военнослужащего сообщалось в утренней сводке ООС.

Теги: #оос #минобороны #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:11 25.12.2019
Украинская сторона СЦКК констатирует очередное нарушение режима тишины на Донбассе

Украинская сторона СЦКК констатирует очередное нарушение режима тишины на Донбассе

07:23 25.12.2019
Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

19:08 24.12.2019
"Укроборонпром" передал Минобороны 12 бронетранспортеров на 403 млн грн

"Укроборонпром" передал Минобороны 12 бронетранспортеров на 403 млн грн

18:17 24.12.2019
С полуночи боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен

С полуночи боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен

15:29 24.12.2019
Зеленский сообщил, что в 2020 г. заработает программа доступного жилья для ветеранов АТО/ООС и переселенцев под 3% годовых до 20 лет со взносом до 6%

Зеленский сообщил, что в 2020 г. заработает программа доступного жилья для ветеранов АТО/ООС и переселенцев под 3% годовых до 20 лет со взносом до 6%

14:01 24.12.2019
"Укроборонпром" передал Минобороны Украины 12 бронетранспортеров

"Укроборонпром" передал Минобороны Украины 12 бронетранспортеров

13:32 24.12.2019
Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков на Донбассе - Минобороны

Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков на Донбассе - Минобороны

07:36 24.12.2019
Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе из различного вооружения, без потерь – штаб ООС

Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе из различного вооружения, без потерь – штаб ООС

19:00 23.12.2019
Боевики провокациями нарушают режим работы КПВВ на Донбассе – штаб ООС

Боевики провокациями нарушают режим работы КПВВ на Донбассе – штаб ООС

18:23 23.12.2019
Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала понедельника, потерь нет – штаб ООС

Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала понедельника, потерь нет – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Задача правоохранителей заключается в обеспечении безопасности журналистов

ВАКС продлил арест Грымчаку до 14 февраля

Полиция открыла дело после трех заявлений журналистов об угрозах и насилии к ним на заседании суда по мере пресечения Юлии Кузьменко

МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом Путина в Крым и запуском ж/д сообщения по Керченскому мосту

Боевики провокациями нарушают режим работы КПВВ на Донбассе – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове прошла акция против возможного обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта

Папа римский призвал к миру в Украине

В Киевской области за сутки поступило 8 сообщений о пропаже детей

Президент Бразилии рассказал о проблемах с памятью после падения во дворце

Пасмурная и дождливая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

Движение транспорта по Шулявскому путепроводу планируют открыть в конце этой недели

Жители Гонконга в Рождество продолжили протесты

Следователь из Харьковской области продавал служебную информацию, неоднократно получал деньги за это из РФ – военная прокуратура

У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6

Администрация Трампа выдала Санта-Клаусу разрешение на въезд в США на Рождество

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА