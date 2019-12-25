Украинская сторона СЦКК констатирует очередное нарушение режима тишины на Донбассе

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявила, что боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"За минувшие сутки противник осуществил 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил…. На светлодарском направлении военные формирования РФ осуществили 7 обстрелов, в том числе возле населенного пункта Новолуганское минометами калибра 82 мм (9 мин), которые согласно Минским договоренностям должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Украинская сторона СЦКК призывает вооруженные формирования РФ прекратить свои провокации и придерживаться достигнутых договоренностей", - отмечается в сообщении.