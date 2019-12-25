Жители Гонконга в Рождество продолжили протесты

В среду в Гонконге продолжаются акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.

В частности, в торговом центре Times Square порядка 30-40 протестующих, одетых в черное, выкрикивают лозунги, требуя роспуска гонконгской полиции и независимости Гонконга.

Протесты начались еще в канун Рождества. Они проходили на улицах и в торговых центрах. Многие протестующие надели колпаки Санта-Клауса и оленьи рога в честь праздника.

Демонстранты, по данным СМИ, строили баррикады и били витрины магазинов. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Протесты ненадолго приостановились в полночь, но затем возобновились.

С июня 2019 года в Гонконге проходят масштабные уличные акции протеста против вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая. Власти Гонконга отказались от этого законопроекта, но манифестанты расширили свои требования, призывая к реформам и проведению расследования действий полиции во время разгона демонстрантов, и не намерены прекращать свои акции.