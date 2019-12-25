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09:45 25.12.2019

Следователь из Харьковской области продавал служебную информацию, неоднократно получал деньги за это из РФ – военная прокуратура

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Следователь из Харьковской области продавал служебную информацию, неоднократно получал деньги за это из РФ – военная прокуратура

Следователь Главного управления Нацполиции в Харьковской области задержан за несанкционированное копирование и сбыт служебной информации, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Правоохранители выявили факты несанкционированного распространения следователем информации, которая хранится в компьютерах и автоматизированных системах.

Было установлено, что 24 января, 22 февраля и 14 мая полицейский получил деньги в сумме 16 тыс 350 грн.

24 декабря задокументирован очередной факт продажи служебной информации, за что старший лейтенант получил 1300 грн.

"Во время досудебного расследования установлены неоднократные факты пересылки полицейскому денег с территории Российской Федерации за распространение информации с ограниченным доступом", - отмечается в пресс-релизе.

Проводятся обыски и другие следственные действия, устанавливаются другие служебные лица, причастные к преступлению.

Теги: #рф #полиция #следтователь #харьковская_область
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