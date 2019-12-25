События

07:23 25.12.2019

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

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Незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"24 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Один обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник совершил по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Восемь обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно четыре раза неподалеку Новолуганского - из 82 мм миномета - 9 гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе населенного пункта Светлодарска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Шумел - из гранатометов различных систем, у Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Крымское. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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