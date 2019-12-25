События

06:55 25.12.2019

Администрация Трампа выдала Санта-Клаусу разрешение на въезд в США на Рождество

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Власти США предоставили Санта-Клаусу и его оленям разрешение на въезд в США на Рождество.

Как отмечается в совместном заявлении Министерства сельского хозяйства США (USDA) и службы Инспекции здоровья животных и растений (APHIS), разрешение позволит оленям Санта-Клауса въезжать и выезжать из США в период с 19 часов 24 декабря 2019 года до 7 часов 25 декабря 2019 года через любой пограничный порт США.

"При растущем населении планеты у мистера Клауса будет самое напряженное Рождество на свете. В USDA мы хотим убедиться, что не мешаем важной работе мистера Клауса по распространению рождественских подарков для всех", - заявил министр сельского хозяйства США Сонни Пердью.

"Легкость въезда в США для мистера Клауса и его девяти оленей обеспечит то, что дети по всей стране, включая моих собственных четырнадцать внуков, проснутся в рождественское утро с радостью и наполнятся духом праздника", - добавил он.

Подчеркивается, что все олени прошли ветеринарный контроль. У одного из оленей по имени Рудольф тест на "синдром красного носа" дал положительный результат, однако выяснилось, что для него это нормально.

В заявлении также приводятся слова Санта-Клауса, который пообещал, что продезинфицирует свои сапоги и постарается не допустить, чтобы его олени принесли "ящур вместе со всеми подарками".

"Они (олени и Санта-Клаус) приедут, таща за собой деревянные сани со звенящими колокольчиками, наполненные ярко завернутыми подарками", - говорится в сообщении.

Как сообщало Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), по традиции отслеживающее его передвижения, Санта Клаус в канун Рождества продолжает развозить подарки.

Первой страной, где побывал Санта Клаус, стала Россия. Санта успел посетить города Японии, Китая, побывал в Монголии, Вьетнаме, Южной Корее и на Филиппинах. Ранее он раздал подарки в Новой Зеландии.

На сайте НОРАД в режиме реального времени показывается путь волшебника. Он передвигается на своих волшебных санях, запряженных девятью оленями, во главе которой олень Рудольф.

Теги: #санта #сша #рождество #разрешение
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