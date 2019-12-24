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22:58 24.12.2019

Задача правоохранителей заключается в обеспечении безопасности журналистов

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Задача правоохранителей заключается в обеспечении безопасности журналистов

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что любые проявления агрессии или применение силы к журналистам недопустимы, задача правоохранителей заключается в обеспечении безопасности представителей СМИ, сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Моя позиция - четкая и принципиальная: любые проявления агрессии или применения силы к журналистам - недопустимы. Мы живем в демократической стране, где не может быть ущемления свободы слова. Наша задача - обеспечение безопасности журналистов и доступ граждан к информации", - отметил Клименко.

По его словам, всем фактам применения силы и препятствование профессиональной деятельности журналистов уделяется усиленное внимание. Ход расследования таких преступлений находится на контроле руководителей территориальных подразделений.

Отмечается, что в столичную полицию во вторник, 24 декабря, обратились трое журналистов с заявлениями по совершению в отношении них противоправных действий в Апелляционном суде Киева.

Следователи открыли уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении пострадавших.

Теги: #журналисты #защита #украина #полиция
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