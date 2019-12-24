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21:59 24.12.2019

ВАКС продлил арест Грымчаку до 14 февраля

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ВАКС продлил арест Грымчаку до 14 февраля

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжил до 14 февраля 2020 года арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, сообщила пресс-служба суда в Facebook.

"Сегодня, 24 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины", - говорится в сообщении.

Ему продлили срок содержания под стражей на 53 дня (до 14 февраля 2020 включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. 761 грн.

Как сообщалось, ВАКС в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку, оставив без изменений избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей

14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере 480 тыс. долл.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

16 августа Деснянский районный суд г.Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн Грымчаку.

Теги: #продление #грымчак #украина #арест #вакс
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