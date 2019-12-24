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20:32 24.12.2019

В Луганской области 80 тыс. человек остались без водоснабжения из-за долгов "Лисичанскводоканала"

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В Луганской области 80 тыс. человек остались без водоснабжения из-за долгов "Лисичанскводоканала"

В Лисичанске, Новодружеске и Приволье Луганской области без водоснабжения остались более 80 тысяч жителей из-за задолженности "Лисичанскводоканала".

"Сегодня, 24 декабря, ООО "Луганское энергетическое объединение" отключило от поставок электроэнергии объекты ЛКСП "Лисичанскводоканал" (водонасосоные станции "Белогоровская", "Сумисна", "РТИ", "Привольнянское", "Малорязанцево"), что привело к невозможности осуществления водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье. Без водоснабжения остались более 80 000 жителей городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье, 35 учебных и 25 медицинских учреждений", - сообщает пресс-служба горсовета Лисичанска.

"Лисичанскводоканал" совместно с Главным управлением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Луганской области разработали график подвоза питьевой и технической воды на объекты социальной сферы и для населения. Также руководство КП "Личисансктеплосеть" получило поручение притушить до минимума котельные на период отсутствия водоснабжения.

Теги: #лисичанск #водоснабжение
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