"Евросолидарность" предложит пакет правок к подписанному Зеленским закону о ГБР

Фракция "Европейская солидарность" подаст пакет изменений в закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований", которые приведут его в соответствие с Конституцией Украины, сообщает пресс-служба политической силы.

В "Евросолидарности" напомнили, что Конституционный суд признал неконституционным право президента назначать директора ГБР, рассматривая один из внесенных президентом Украины Владимиром Зеленским проектов изменений в Конституцию.

"Если исходить из буквы и духа закона, Владимир Зеленский должен ветировать инициированный им же закон и самостоятельно предложить депутатам формулу его приведения в соответствие с Конституцией", - заявляет политсила.

"Евросолидарность" сообщает, что зарегистрирует законопроект для приведения нового закона в соответствие с Конституцией в ближайшие дни.

Также фракция планирует включить дело о так называемых "пленках судьи Вовка" в список дел, рассматриваемых комиссией по расследованию противоправных преступных разговоров Трубы, Богдана, Смирнова и других чиновников. Создание комиссии инициирует "Евросолидарность".

"Мы также требуем от НАБУ нарушения уголовного производства против Трубы и других фигурантов этого разговора и назначения немедленной голосовой экспертизы участников этих разговоров. Считаем, что для НАБУ это критически важный шанс доказать свою независимость от Зеленского и его офиса", - подчеркивают в политсиле.

Как сообщалось, 24 декабря Зеленский подписал законопроект № 2116 об усовершенствовании деятельности ГБР. Закон предусматривает, что президент назначает директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра Украины.

В действующем законе директор ГБР назначается на должность президентом по представлению премьера Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии. Кроме того, обеспечение работы конкурсной комиссии теперь будет организовывать центральный аппарат ГБР, а не секретариат Кабинета министров Украины.

Согласно законопроекту, директор ГБР сам назначает и увольняет своего первого заместителя и заместителей, определяет их обязанности, решает вопросы о применении в соответствии с решением дисциплинарной комиссии ГБР дисциплинарных взысканий к работникам бюро, утверждает организационную структуру бюро уже без согласования с Кабинетом министров.

Директор ГБР сможет иметь не более трех заместителей. В случае отсутствия директора его полномочия осуществляет первый замдиректора бюро, а в случае его отсутствия – один из заместителей директора в соответствии с распределением обязанностей.

Директоры территориальных управлений (а не органов, как сейчас они называются в законе) ГБР и их заместители, руководители подразделений центрального аппарата и их заместители назначаются и увольняются директором ГБР не по представлению конкурсной комиссии, которая отбирается директора бюро, а конкурсных комиссий, проводящих конкурсы на должности работников ГБР. Положение об этих конкурсных комиссиях и порядок проведения открытых конкурсов утверждает директор ГБР. Работники аппарата ГБР назначаются директором бюро на срок его полномочий и могут быть уволены им досрочно по инициативе директора ГБР или руководителя аппарата директора.

В ст.1 закона прописано, что ГБР является "государственным правоохранительным органом", на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции. В настоящее время предусмотрено, что ГБР является "центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность".

Из закона исключен п.4 ст.4, согласно которому независимость ГБР от незаконного вмешательства в его деятельность гарантируется, в частности, "коллегиальным принятием наиболее важных решений руководством Государственного бюро расследований".

Положение о Совете общественного контроля при ГБР и порядке его формирования утверждается отныне президентом Украины, а не Кабинетом министров Украины.

В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.