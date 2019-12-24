События

19:13 24.12.2019

Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове переходит к допросу обвиняемых и дебатам

2 мин читать
Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове переходит к допросу обвиняемых и дебатам

Фрунзенский районный суд Харькова во вторник закончил стадию дополнений по делу о теракте, который произошел возле Дворца спорта в феврале 2015 года.

"Суд закончил стадию дополнений и официально объявил, что на следующем заседании 26 декабря мы переходим к допросу обвиняемых и дебатам", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" представитель потерпевших Олег Головков.

Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.

Теги: #дворец_спорта #суд #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:15 24.12.2019
Суд арестовал имущество и корпоративные права руководителя киевской компании на сумму в 2,7 млрд грн

Суд арестовал имущество и корпоративные права руководителя киевской компании на сумму в 2,7 млрд грн

18:12 24.12.2019
Суд продлил до февраля обязательства нардепа Дубневича

Суд продлил до февраля обязательства нардепа Дубневича

17:35 24.12.2019
Адвокат возмущен решением суда о законности ареста подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

Адвокат возмущен решением суда о законности ареста подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

17:14 24.12.2019
Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

13:45 24.12.2019
Украинский суд отложил дело о запрете продажи акций ПИБ до рассмотрения Стокгольмским арбитражем апелляции Минюста в споре с ВЭБ

Украинский суд отложил дело о запрете продажи акций ПИБ до рассмотрения Стокгольмским арбитражем апелляции Минюста в споре с ВЭБ

13:15 24.12.2019
Суд рассматривает апелляцию на арест подозреваемой в убийстве Шеремета детского врача Кузьменко

Суд рассматривает апелляцию на арест подозреваемой в убийстве Шеремета детского врача Кузьменко

11:44 24.12.2019
Информация о минировании 284 объектов в Харькове не подтвердилась, полиция начала расследование

Информация о минировании 284 объектов в Харькове не подтвердилась, полиция начала расследование

04:04 24.12.2019
Руководитель ДРГ "Мордвин", готовивший убийства видных деятелей в Харькове, приговорен к 9 годам тюрьмы

Руководитель ДРГ "Мордвин", готовивший убийства видных деятелей в Харькове, приговорен к 9 годам тюрьмы

19:58 23.12.2019
Сын журналиста Хашкаджи приветствовал приговор, вынесенный в Саудовской Аравии по делу об убийстве его отца

Сын журналиста Хашкаджи приветствовал приговор, вынесенный в Саудовской Аравии по делу об убийстве его отца

17:06 23.12.2019
Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемому по делу Шеремета Антоненко

Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемому по делу Шеремета Антоненко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом Путина в Крым и запуском ж/д сообщения по Керченскому мосту

Боевики провокациями нарушают режим работы КПВВ на Донбассе – штаб ООС

Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала понедельника, потерь нет – штаб ООС

В Киеве в Гидропарке неизвестный застрелил мужчину, полиция проводит поисковую спецоперацию

В рамках обмена в Украину вернутся те, кого не удалось забрать два года назад, те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево - Лутковская

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" предложит пакет правок к подписанному Зеленским закону о ГБР

Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством

Hilton Worldwide запустит новый бренд с прицелом на молодых специалистов - СМИ

"Укроборонпром" передал Минобороны 12 бронетранспортеров на 403 млн грн

Зеленский назначил начальника Ровенского облуправления СБУ

С полуночи боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен

Во Львове ГБР расследует попытку незаконного отчуждения земельного участка площадью 26,75 га

Приравнивание табачных изделий для нагрева к сигаретам далеко от практики регулирования ЕС - мнение

Спасатели оказывают помощь туристу из США, который заблудился в районе горы Говерла - ГСЧС

Почти 80 тыс. ветеранов и 400 тыс. семей внутренне перемещенных лиц нуждаются в собственном жилье – министр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА