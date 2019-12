Hilton Worldwide запустит новый бренд с прицелом на молодых специалистов - СМИ

Hilton Worldwide Holdings Inc. намерена запустить новый гостиничный бренд, ориентированный на молодых специалистов, бросая вызов конкурентам, таким как Mariott International Inc., в этом все более популярном сегменте рынка, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, новый бренд Hilton разрабатывался примерно на протяжении года. Гостиничный оператор держит его название в секрете, но планирует раскрыть подробности в следующем месяце.

Hilton надеется привлечь более состоятельную публику, чем та, на которую ориентированы некоторые из уже существующих брендов сети в сегменте lifestyle, такие как Motto, или бренды с ограниченным сервисом, как, например, Hilton Garden Inn. Гостям будут предложены более просторные номера с более роскошными удобствами, отмечают собеседники WSJ.

Запуск бренда - 18-го в портфеле компании - свидетельствует о том, что Hilton, как и другие крупнейшие сети отелей, рассматривает открытие новых брендов в качестве ключевого фактора поддержания роста выручки. Также, по словам источников WSJ, это отчасти должно стать ответом Hilton бренду AC Hotels by Marriott, который был запущен в 2011 году как совместное предприятие Marriott International и испанской гостиничной группы AC Hotels.