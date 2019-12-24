"Укроборонпром" передал Минобороны 12 бронетранспортеров на 403 млн грн

Государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" (ХКБМ) государственного концерна "Укроборонпром" передало Министерству обороны Украины 12 бронетранспортеров БТР-4Е из объема государственного оборонного заказа (ГОЗ) 2019 года.

Как сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус в эфире телеканала "Украина24", стоимость одного БТР – 33,6 млн грн.

По его словам, ранее ХКБМ уже получил предоплату 125 млн грн, поэтому платеж по факту поставки БТР в 92-ю отдельную механизированную бригаду составил 278 млн грн.

Остальные 33 бронетранспортера в рамках контракта будут поставлены Минобороны до 1 сентября 2020 года, отметил Абромавичус.

Глава "Укроборонпрома" добавил, что на 2020 год запланирована поставка также 10 БТР-4Е Нацгвардии.

По его словам, приведенным на сайте госконцерна, спасение этого подписанного в 2016 году на 1,5 млрд грн контракта стало приоритетом новых команд "Укроборонпрома" и Минобороны. К решению проблемы подключились глава государства, правительство, Минэкономики и Минфин.

Срок выполнения контракта, первоначально рассчитанного до середины 2019 года, продлен до сентября 2020 года.

Это один из крупнейших контрактов предприятий госонцерна "Укроборонпром" в рамках выполнения ГОЗ. Финансирование контракта было предусмотрено за счет кредитных средств, выданных под государственные гарантии на сумму 1,5 млрд грн.