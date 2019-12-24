События

18:17 24.12.2019

С полуночи боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен

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С полуночи боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен

Один украинский военнослужащий получил ранение вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины во вторник с начала суток, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 7 раз… Сегодня, 24 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащих Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Согласно сводке, боевики обстреляли позиции украинских подразделений по запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Участники разведения сил и средств под огонь не попали.

Как сообщалось, пополудни Министерство обороны Украины сообщало о шести обстрелах со стороны боевиков с полуночи и одном раненом вследствие этого украинском военном. "Воин доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - рассказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

Теги: #оос #сводка
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