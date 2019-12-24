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18:15 24.12.2019

Суд арестовал имущество и корпоративные права руководителя киевской компании на сумму в 2,7 млрд грн

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Суд арестовал имущество и корпоративные права руководителя киевской компании на сумму в 2,7 млрд грн

В Киеве суд арестовал имущество и корпоративные права должника на сумму в 2,7 млрд грн за умышленное уклонение от уплаты налогов, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Как сообщается, что подозреваемый, руководитель частного общества, умышленно уклонился от уплаты налогов на сумму более 58 млн грн во время продажи по сниженной стоимости элитной недвижимости на Крещатике.

Во время следствия ему было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

"С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба наложен арест на корпоративные права последнего на предприятия, уставной капитал которых оценен в сумму 2,7 млрд грн, а также на его личное частное имущество на сумму 5,2 млн грн. Также прокурором заявлен гражданский иск о возмещении государству ущерба, причиненного неуплатой налогов", - сообщила прокуратура.

На данный момент расследование завершено. Обвинительный акт в ближайшее время будет направлен в суд.

Теги: #налог #суд
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