События

18:03 24.12.2019

Во Львове ГБР расследует попытку незаконного отчуждения земельного участка площадью 26,75 га

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Во Львове ГБР расследует попытку незаконного отчуждения земельного участка площадью 26,75 га

Попытку незаконного отчуждения земельного участка площадью 26,75 га должностными лицами ГУ Госгеокадастра во Львовской области расследует территориальное управление Государственного бюро расследования (ГБР) во Львове, сообщает сайт управления.

Как указано в сообщении, один из руководителей управления "действуя в сговоре с подчиненными и другими должностными лицами выдал и подписал приказы о согласии на разделение земельного участка площадью 26,75 га и разработку проекта землеустройства".

Ориентировочная стоимость участка – около 25 млн грн, утверждают в ГБР.

Также в сообщении указано, что этот участок находится в коммунальной собственности и управление Госгеокадастра не имело права им распоряжаться.

"Следователи ГБР провели ряд обысков и изъяли ряд документов, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц", - указано в сообщении.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Теги: #львов #гбр
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