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17:02 24.12.2019

Приравнивание табачных изделий для нагрева к сигаретам далеко от практики регулирования ЕС - мнение

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Приравнивание табачных изделий для нагрева к сигаретам далеко от практики регулирования ЕС - мнение

Законодательная инициатива правительства о приравнивании электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева к сигаретам не соответствует практике регулирования Европейского Союза, считает директор по внешним связям ЧАО "Филип Моррис Украина" Наталья Бондаренко.

"Законопроект по адаптации украинского законодательства в сфере регулирования табачных и никотиносодержащих изделий к требованиям ЕС (разработанные Кабинетом министров - ИФ) не соответствует требованиям Директивы 2014/40/ ЕС. Так, согласно указанной директиве, табачные изделия для нагрева отнесены к отдельной, отличной от сигарет категории продуктов - новейшим бездымным табачным изделиям", - цитируется ее пресс-служба компании.

Кроме того, по словам Бондаренко, остаются сомнения относительно полноты законопроекта, которым указанная имплементация предлагается.

"В законопроекте отсутствует последовательность и логика изложения, искажен терминологический аппарат (в том числе определение продукции), большинство положений директивы не включены в законопроект и появились новые определения, не предусмотрены директивой", - отметила директор по внешним связям "Филип Моррис Украина".

Как сообщалось, правительство во вторник инициировало изменения в законодательство, которые упорядочивают обращение электронных сигарет в Украине, в частности приравнивают электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам.

По словам премьер-министр Алексея Гончарука, на электронные сигареты и новейшие табачные изделия будут распространены ограничения по рекламе.

Кроме того, правительство инициирует запрет курения таких сигарет в общественных местах.

Теги: #ес #мнение #сигареты #бондаренко
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