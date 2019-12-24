Спасатели оказывают помощь туристу из США, который заблудился в районе горы Говерла - ГСЧС

В Ивано-Франковской области спасатели нашли заблудившегося в районе горы Говерла гражданина США, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"24 декабря в 12:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение от гражданина США о том, что он утром отправился из спортивной базы "Заросляк" на Говерлу "зеленым маршрутом" и потерял ориентировку", - сказано в сообщении.

Так, на поиски туриста в 12:58 выехали 6 спасателей и одна единица техники. В 15:15 спасатели нашли туриста в удовлетворительном состоянии и осуществляют его сопровождение с горы Говерла.