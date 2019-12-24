Правоохранители выявили незаконный канал поставки б/у техники из Крыма в филиалы "Укрзализныци"

Правоохранители в Донецкой области пресекли деятельность незаконного канала по поставкам б/у техники в региональные филиалы АО "Укрзализныця" на сумму более 100 млн грн, сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области

"Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2015-2019 годов должностные лица коммерческих предприятий, расположенных на территории Украины, через РФ под видом собственного производства поставляли в региональные филиалы "Укрзализныци" использованные и изготовленные почти 10 лет назад электротехнические приборы и механизмы, произведенные на территории аннексированной Автономной Республики Крым", - указано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что незаконная деятельность осуществлялась в период действия запрета на ввоз указанной группы товаров для импорта в Украину с территории РФ. Стоимость незаконно импортируемой техники составила более 100 млн грн.

В ходе санкционированных следственным судьей обысков складских, жилых и офисных помещениях в Донецкой и Киевской областях правоохранители обнаружили финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность злоумышленников, оборудование и электронные носители информации. Ориентировочная стоимость изъятых контрафактных товаров более 5 млн грн.

Сейчас проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.