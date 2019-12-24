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13:53 24.12.2019

Хмельницкий опровергает информацию об инвестиционной деятельности в Крыму

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Хмельницкий опровергает информацию об инвестиционной деятельности в Крыму

Основатель UFuture Василий Хмельницкий опровергает свою причастность к управлению и инвестициям в крымские активы после аннексии полуострова, утверждается в заявлении группы во вторник.

"Мы опровергаем информацию о якобы причастности Василия Хмельницкого к управлению и инвестициям в крымские активы после аннексии полуострова Россией… После аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году Василий Хмельницкий не инвестировал в развитие бизнеса и/или инфраструктуры временно оккупированной территории, а также не управлял активами, которые частично принадлежали ему на тот момент", - сообщила компания.

Комментируя публикацию под названием "Застройщик Симферополя, лидер IT Киева. Украинский бизнесмен Василий Хмельницкий и его активы в Крыму" издания "Настоящее Время" и проекта "Муниципальный сканер", в UFuture подчеркнули, что информация в статье не соответствует действительности.

"Мы не готовы были просто подарить наши ликвидные активы сторонним лицам. Процесс переговоров и продажи занял значительное время из-за понятных рисков. В 2018 году мы продали все корпоративные права наших европейских компаний, которые, в свою очередь, владели корпоративными правами или оказывали существенное влияние на активы, находящиеся на временно оккупированной территории Украины — АРК. Никаких инвестиций, которые бы нарушали режим санкций или действующее законодательство Украины, мы не осуществляли", - цитирует пресс-служба UFuture Хмельницкого.

Бизнесмен добавил, что объекты, о которых идет речь, являются очень большими по объему инвестиций, а также их реализация была связана со значительными рисками.

"Найти покупателей на такие объекты непросто, и сам процесс продажи потребовал продолжительного времени. Но решение о продаже активов было принято сразу после аннексии Крыма", - отметил он.

UFuture - холдинговая компания украинского предпринимателя Хмельницкого, которая объединяет его бизнес- и социальные проекты. Имеет диверсифицированный портфель активов в сфере недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн. Общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, превышает $1млрд.

Теги: #крым #хмельницкий
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