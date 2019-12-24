События

13:32 24.12.2019

Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков на Донбассе - Минобороны

1 мин читать
Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков на Донбассе - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник 6 раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, 24 декабря, российско-оккупационные войска продолжили нарушения режима прекращения огня, осуществив 6 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил, раз нарушив Минские соглашения. (…) По имеющейся информации, в результате прицельных вражеских обстрелов получил ранения один наш защитник. Воин доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Так, с 2:35 ночи в течение получаса враг вел обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам н.п. Березовое (Донецкая обл.).

Также с 6.35 около часа боевики дважды вели обстрелы по позициям украинских воинов в районе поселка Новолуганское (Донецкая обл.). Кроме того, применяя гранатометы и стрелковое вооружение противник вел провокационный обстрелы в районах н.п. Крымское, Светлодарск и Шумы.

Теги: #всу #оос #минобороны #обстрел
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:01 24.12.2019
"Укроборонпром" передал Минобороны Украины 12 бронетранспортеров

"Укроборонпром" передал Минобороны Украины 12 бронетранспортеров

07:36 24.12.2019
Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе из различного вооружения, без потерь – штаб ООС

Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе из различного вооружения, без потерь – штаб ООС

19:00 23.12.2019
Боевики провокациями нарушают режим работы КПВВ на Донбассе – штаб ООС

Боевики провокациями нарушают режим работы КПВВ на Донбассе – штаб ООС

18:23 23.12.2019
Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала понедельника, потерь нет – штаб ООС

Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала понедельника, потерь нет – штаб ООС

07:19 23.12.2019
С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:16 23.12.2019
Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение

18:18 22.12.2019
Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение – штаб ООС

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение – штаб ООС

13:05 22.12.2019
Украинский военный ранен на Донбассе утром

Украинский военный ранен на Донбассе утром

08:08 22.12.2019
Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

18:39 21.12.2019
С начала суток боевики 6 раз обстреляли позиции украинских войск

С начала суток боевики 6 раз обстреляли позиции украинских войск

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом Путина в Крым и запуском ж/д сообщения по Керченскому мосту

Боевики провокациями нарушают режим работы КПВВ на Донбассе – штаб ООС

Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала понедельника, потерь нет – штаб ООС

В Киеве в Гидропарке неизвестный застрелил мужчину, полиция проводит поисковую спецоперацию

В рамках обмена в Украину вернутся те, кого не удалось забрать два года назад, те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево - Лутковская

ПОСЛЕДНЕЕ

Хмельницкий опровергает информацию об инвестиционной деятельности в Крыму

Акции протеста под Нацбанком продолжатся после новогодних праздников

Информация о минировании 284 объектов в Харькове не подтвердилась, полиция начала расследование

Украинская архитектурная компания Archimatika открыла офис в Норвегии

Христиане многих стран готовятся отпраздновать Рождество

В Киеве в результате "пьяного" ДТП пострадали 7 пассажиров маршрутки

Офис генпрокурора заработает со 2 января

Экс-посол США в Украине была под контролем Сороса, заявляет адвокат Трампа

Жители Филиппин не могут попасть домой на Рождество из-за тропического шторма

ГБР проверяет действия чиновников ГСЧС в Луганской области из-за пожара в психоневрологическом интернате

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА