Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков на Донбассе - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник 6 раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, 24 декабря, российско-оккупационные войска продолжили нарушения режима прекращения огня, осуществив 6 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил, раз нарушив Минские соглашения. (…) По имеющейся информации, в результате прицельных вражеских обстрелов получил ранения один наш защитник. Воин доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Так, с 2:35 ночи в течение получаса враг вел обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам н.п. Березовое (Донецкая обл.).

Также с 6.35 около часа боевики дважды вели обстрелы по позициям украинских воинов в районе поселка Новолуганское (Донецкая обл.). Кроме того, применяя гранатометы и стрелковое вооружение противник вел провокационный обстрелы в районах н.п. Крымское, Светлодарск и Шумы.