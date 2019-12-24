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11:44 24.12.2019

Информация о минировании 284 объектов в Харькове не подтвердилась, полиция начала расследование

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Полиция закончила проверку больниц, жилых домов, торговых центров, гостиниц и отделений банков, расположенных в Харькове (всего 284 объекта).

"Работники полиции осмотрели 48 больниц, 12 жилых домов, 29 торгово-развлекательных центров и супермаркетов, 22 школы, 104 детских сада, 24 гостиницы, 45 банковских учреждений. Эвакуировали 1435 человек. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено", - сообщает во вторник отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители принимают меры, чтобы установить личность лжеминера и задержать его.

Сообщение о минировании 284 объектов массового пребывания людей поступило на электронную почту полиции в понедельник, в 16:30.

Теги: #минирование #полиция #харьков
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