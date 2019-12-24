События

11:29 24.12.2019

Христиане многих стран готовятся отпраздновать Рождество

2 мин читать
Христиане многих стран готовятся отпраздновать Рождество

Жители многих стран мира - католики, протестанты и последователи большей части православных церквей - во вторник готовятся к Рождеству, которое большинство христиан празднуют в ночь на 25 декабря.

Традиционно в соборе Святого Петра в Ватикане пройдет торжественное богослужение, оно начнется в 21:30 по местному времени.

Христианские паломники также направляются в Вифлеем, где, как принято считать, родился Иисус Христос. В полночь в базилике Рождества Христова состоится праздничная служба.

На городских площадях в больших городах и небольших населенных пунктах разных стран мира установлены празднично наряженные ели, открыты рождественские ярмарки, на которых можно купить угощения, предметы декора и подарки, сделанные зачастую своими руками. Одни из самых больших ярмарок работают в Зальцбурге, Страсбурге, Берлине и Гётеборге.

Королевские семьи во многих странах отмечают Рождество в соответствии с устоявшимися традициями. Например, британское королевское семейство проводит период рождественских праздников в Сандрингемском дворце в Норфолке. Королева Елизавета II и члены ее семьи в сочельник устраивают обед при свечах, а уже в Рождество отправляются на торжественное богослужение. Британцы в среду также смогут посмотреть праздничное видеообращение королевы.

В шведской королевской семье принято собираться вместе во дворце Дроттнингхольм на рождественский обед. Ежегодно члены семьи короля Карла XVI Густава записывают видеоролики, на которых они занимаются различными рождественскими делами, например, готовят печенье, катаются на санках или делают праздничные украшения своими руками.

В Монако князь Альбер II вместе со своей семьей каждый год устраивает прием, на который приглашают более 600 детей. Им дарят подарки, показывают спектакль, а также к ним приходит Санта Клаус.

В США начали подготовку к Рождеству еще несколько недель назад. Украшены витрины магазинов, улицы, правительственные и государственные здания. В частности, ранее в декабре первая леди США продемонстрировала рождественский декор в Белом доме. Однако американская президентская чета на праздники уехала из Вашингтона в Мар-о-Лаго во Флориде, где планирует провести праздники. Согласно опросу Gallup, практически все американцы (93%) заявили, что будут отмечать Рождество. Однако лишь 35% из них считают этот праздник "исключительно религиозным".

Последователи православных церквей в Украине, Беларуси, России, Грузии, Сербии, Северной Македонии, а также украинские греко-католики и Коптская православная церковь в Египте отмечают Рождество по юлианскому календарю – в ночь на 7 января. Неотъемлемым атрибутом празднования Рождества в Украине являются колядки.

Теги: #рождество #церковь #праздники
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:43 20.12.2019
В Нотр-Даме впервые со времен Великой французской революции не будет рождественской мессы

В Нотр-Даме впервые со времен Великой французской революции не будет рождественской мессы

11:28 18.12.2019
Верховный суд Украины не давал разрешения УПЦ (МП) не менять свое название

Верховный суд Украины не давал разрешения УПЦ (МП) не менять свое название

14:02 15.12.2019
Православную церковь Украины в 2020г признают еще несколько церквей, а РПЦ окажется в изоляции – Порошенко

Православную церковь Украины в 2020г признают еще несколько церквей, а РПЦ окажется в изоляции – Порошенко

16:50 14.12.2019
Собор УПЦ (ПЦУ) призвал почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции

Собор УПЦ (ПЦУ) призвал почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции

14:59 13.12.2019
Филарет анонсировал форум в защиту "Киевского патриархата"

Филарет анонсировал форум в защиту "Киевского патриархата"

19:24 11.12.2019
На новогодние и рождественские праздники в Киеве усилят меры по пожарной безопасности - КГГА

На новогодние и рождественские праздники в Киеве усилят меры по пожарной безопасности - КГГА

11:14 10.12.2019
Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент объявил голодовку до решения вопроса украинской церкви на полуострове

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент объявил голодовку до решения вопроса украинской церкви на полуострове

10:09 06.12.2019
Митрополит Епифаний поздравил военных с Днем ВСУ и призвал власти четко обозначить роль священника в Украинской армии

Митрополит Епифаний поздравил военных с Днем ВСУ и призвал власти четко обозначить роль священника в Украинской армии

18:53 05.12.2019
Филарет станет главой миссии в составе УПЦ (ПЦУ) – Синод церкви

Филарет станет главой миссии в составе УПЦ (ПЦУ) – Синод церкви

07:44 03.12.2019
С начала декабря в праздничные и нерабочие дни разрешено движение транспорта по Крещатику

С начала декабря в праздничные и нерабочие дни разрешено движение транспорта по Крещатику

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом Путина в Крым и запуском ж/д сообщения по Керченскому мосту

Боевики провокациями нарушают режим работы КПВВ на Донбассе – штаб ООС

Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала понедельника, потерь нет – штаб ООС

В Киеве в Гидропарке неизвестный застрелил мужчину, полиция проводит поисковую спецоперацию

В рамках обмена в Украину вернутся те, кого не удалось забрать два года назад, те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево - Лутковская

ПОСЛЕДНЕЕ

Акции протеста под Нацбанком продолжатся после новогодних праздников

Информация о минировании 284 объектов в Харькове не подтвердилась, полиция начала расследование

Украинская архитектурная компания Archimatika открыла офис в Норвегии

В Киеве в результате "пьяного" ДТП пострадали 7 пассажиров маршрутки

Офис генпрокурора заработает со 2 января

Экс-посол США в Украине была под контролем Сороса, заявляет адвокат Трампа

Жители Филиппин не могут попасть домой на Рождество из-за тропического шторма

ГБР проверяет действия чиновников ГСЧС в Луганской области из-за пожара в психоневрологическом интернате

"Укрпошта" намерена выставить на продажу 800 объектов недвижимости

В Бразилии госпитализировали президента после падения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА