Христиане многих стран готовятся отпраздновать Рождество

Жители многих стран мира - католики, протестанты и последователи большей части православных церквей - во вторник готовятся к Рождеству, которое большинство христиан празднуют в ночь на 25 декабря.

Традиционно в соборе Святого Петра в Ватикане пройдет торжественное богослужение, оно начнется в 21:30 по местному времени.

Христианские паломники также направляются в Вифлеем, где, как принято считать, родился Иисус Христос. В полночь в базилике Рождества Христова состоится праздничная служба.

На городских площадях в больших городах и небольших населенных пунктах разных стран мира установлены празднично наряженные ели, открыты рождественские ярмарки, на которых можно купить угощения, предметы декора и подарки, сделанные зачастую своими руками. Одни из самых больших ярмарок работают в Зальцбурге, Страсбурге, Берлине и Гётеборге.

Королевские семьи во многих странах отмечают Рождество в соответствии с устоявшимися традициями. Например, британское королевское семейство проводит период рождественских праздников в Сандрингемском дворце в Норфолке. Королева Елизавета II и члены ее семьи в сочельник устраивают обед при свечах, а уже в Рождество отправляются на торжественное богослужение. Британцы в среду также смогут посмотреть праздничное видеообращение королевы.

В шведской королевской семье принято собираться вместе во дворце Дроттнингхольм на рождественский обед. Ежегодно члены семьи короля Карла XVI Густава записывают видеоролики, на которых они занимаются различными рождественскими делами, например, готовят печенье, катаются на санках или делают праздничные украшения своими руками.

В Монако князь Альбер II вместе со своей семьей каждый год устраивает прием, на который приглашают более 600 детей. Им дарят подарки, показывают спектакль, а также к ним приходит Санта Клаус.

В США начали подготовку к Рождеству еще несколько недель назад. Украшены витрины магазинов, улицы, правительственные и государственные здания. В частности, ранее в декабре первая леди США продемонстрировала рождественский декор в Белом доме. Однако американская президентская чета на праздники уехала из Вашингтона в Мар-о-Лаго во Флориде, где планирует провести праздники. Согласно опросу Gallup, практически все американцы (93%) заявили, что будут отмечать Рождество. Однако лишь 35% из них считают этот праздник "исключительно религиозным".

Последователи православных церквей в Украине, Беларуси, России, Грузии, Сербии, Северной Македонии, а также украинские греко-католики и Коптская православная церковь в Египте отмечают Рождество по юлианскому календарю – в ночь на 7 января. Неотъемлемым атрибутом празднования Рождества в Украине являются колядки.