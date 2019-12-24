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11:11 24.12.2019

В Киеве в результате "пьяного" ДТП пострадали 7 пассажиров маршрутки

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В Киеве в результате "пьяного" ДТП пострадали 7 пассажиров маршрутки

Полиция Киева устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Днепровском районе с участием легкового автомобиля "Мицубиси" и маршрутки, в результате которого травмы получили семь пассажиров общественного транспорта.

"Сообщение о ДТП в Днепровском районе столицы в дежурную часть поступило в 21:30. Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля "Мицубиси" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршрутным автобусом. В результате семь пассажиров общественного транспорта получили различные травмы, из которых пятеро госпитализированы в больницу", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева на странице в Фейсбуке во вторник утром.

Отмечается, что 67-летняя женщина-водитель легковушки находилась в состоянии алкогольного опьянения. Механизм и причины ДТП будут установлены после проведения всех следственных действий и судебных экспертиз.

Так, после получения информации от медработников относительно степени телесных повреждений пострадавших, будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #киев #маршрутка #дтп
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