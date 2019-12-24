События

10:41 24.12.2019

Жители Филиппин не могут попасть домой на Рождество из-за тропического шторма

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Жители Филиппин не могут попасть домой на Рождество из-за тропического шторма

Приближающийся к Филиппинам тропический шторм не позволяет многим гражданам страны вернуться домой, чтобы отметить Рождество, сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Местные авиакомпании Philippine Airlines и Cebu Pacific отменили часть внутренних рейсов из-за ожидающегося шторма. Береговая охрана запретила судоходство в районах, которые будут затронуты стихийным бедствием.

Жители Филиппин, где более 80% населения - католики, за несколько дней до Рождества традиционно отправляются к семьям, чтобы встретить праздники вместе.

Ожидается, что в центральную часть Филиппин шторм Фанфон придет уже во вторник. Это 21-й циклон на Филиппинах с начала 2019 года. Скорость порывов ветра может достигать 125 км в час.

Теги: #филиппины #шторм
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