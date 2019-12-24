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10:11 24.12.2019

"Укрпошта" намерена выставить на продажу 800 объектов недвижимости

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"Укрпошта" намерена выставить на продажу 800 объектов недвижимости

АО "Укрпошта" намерено выставить на продажу 800 объектов недвижимости общей площадью более 100 тыс. кв. м, сообщил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский своей странице в Facebook.

По его словам, в частности на аукцион будут выставлены объекты, не используемые в ежедневной деятельности – старые гаражи, базы отдыха и пр.

"Сколько это будет стоить? А вот для этого мы привлечем независимых оценщиков, чья оценка и станет стартовой ценой на аукционе. Причем привлечем мы их на ProZorro, чтобы процесс был прозрачным от начала до конца, и никто не смог нас обвинить в продаже задешево и кому-то "особому", - написал Смелянский.

Согласно информации в системе ProZorro, ожидаемая стоимость услуги независимой оценки недвижимого имущества – 2,5 млн грн. Размер минимального шага понижения цены – 12,5 тыс. грн. Конечный срок подачи тендерных предложений – 8 января 2020 года, начало аукциона – 9 января 2020 года.

"Наша позиция - максимальная эффективность госпредприятий. "Укрпошта" имеет достижения - они научились зарабатывать аренде имущества. В этом году ожидаем 69 млн грн. Возможность продавать непрофильное имущество - следующий шаг. Надеюсь, что независимый оценщик и открытый тендер позволят сделать это максимально прозрачно", - прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий, которого цитирует пресс-служба Министерства инфраструктуры в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщалось, Кабинет министров 12 октября 2019 года принял протокольное решение по оптимизации имущества, находящегося на балансе государства и поручил "Укрзализныце", "Укрпоште" и "Нафтогазу" найти и продать либо сдать в аренду избыточное имущество.

Позже Кабмин обязал распорядителей проводить отчуждение государственного имущества через электронные аукционы "ProZorro.Продажи".

Теги: #недвижимость #смелянский #укрпошта
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