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09:36 24.12.2019

Мэру Коростышева объявили о подозрении служебной халатности

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Мэру Коростышева объявили о подозрении служебной халатности

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила мэра г.Коростышева Ивана Кохана на служебной халатности, которая привела к растрате средств городского бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ на средства, выделяемые на ремонт дорог местного значения, но подписал коммерсантам соответствующие акты", - сообщает пресс-центр СБУ во вторник.

В связи с этим правоохранители инициировали проведение комплексной судебной строительно-технической автодорожной, экономической экспертизы финансово-бухгалтерской документации, изъятой в ходе ранее проведенных обысков. Экспертиза подтвердила, что из-за действий головы горсовета, бюджету г.Коростышев был нанесен ущерб на сумму более 800тыс. грн.

"23 декабря 2019 года прокуратурой Житомирской области при сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Досудебное следствие продолжается.

Городским головой Коростышева с 2015 года является Иван Кохан.

Теги: #сбу #халатность #житомирская_область
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