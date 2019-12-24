СБУ совместно с Таможенной службой осуществила первое онлайн-поручение о проверке товара на Одесской таможне

Служба безопасности Украины совместно с Государственной таможенной службой осуществила первое поручение о проверке товаров в онлайн-форме: запрос был направлен на проведение осмотра партии товаров широкого потребления и электротехники на Одесской таможне.

"Процесс отправки поручений происходит через онлайн-форму с прозрачным и понятным алгоритмом действий. Правоохранители вносят всю информацию в специальную электронную форму, которая попадает в центральный аппарат таможни и централизованно вносится в программно-информационный комплекс. Он обеспечивает автоматизированное срабатывание по рисковым поставкам", - сообщает во вторник утром пресс-центр СБ Украины.

В спецслужбе пояснили, что ранее "ориентирования" о проведении таможенного досмотра направлялись от Службы и других правоохранительных органов к конкретному таможенному посту в бумажном виде. Это приводило к тому, что на уровне центральных аппаратов таможни и правоохранительных органов невозможно было отследить количество и результативность таких "запросов". Такая процедура увеличивала количество злоупотреблений на местах. Запуск централизованной отправки через электронную систему поручений минимизирует эти явления.

"Такое нововведение - яркая иллюстрация изменений, которые уже происходят в стране. Речь идет не только о новом способе отправки поручений, а о построении новой системы, где с каждым шагом устанавливаются четкие и прозрачные правила. Системы, которая позволяет работать на опережение - не бороться с последствиями, а нейтрализовать коррупцию на старте. И крайне важно, что между нашими ведомствами есть общее понимание и взаимодействие во всех процессах", - заявил глава СБУ Иван Баканов.

"Мы максимально переводим всю работу в электронный вид и минимизируем влияние человеческого фактора. Особенно в вопросах проверок от правоохранителей на таможенных пунктах. Ведь бумажные поручения невозможно отследить и они могли "потеряться" на таможне. Теперь мы максимально сконцентрируем всю эту информацию в одном месте и будем контролировать процесс проверок", - прокомментировал запуск первого онлайн-поручения глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов.

Проект запустился в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 2 октября 2019г № 861 "О реализации экспериментального проекта по организации централизованного отправки правоохранительными органами в электронном виде поручений на проведение таможенного досмотра (переосвидетельствования) товаров, транспортных средств коммерческого назначения".