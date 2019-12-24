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04:04 24.12.2019

Руководитель ДРГ "Мордвин", готовивший убийства видных деятелей в Харькове, приговорен к 9 годам тюрьмы

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Руководитель ДРГ "Мордвин", готовивший убийства видных деятелей в Харькове, приговорен к 9 годам тюрьмы

      Сватовский райсуд Луганской области вынес обвинительный приговор руководителю террористическо-диверсионной группы "ЛНР" (позывной "Мордвин").

      "Приговором Сватовского районного суда Луганской области он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации - ИФ), ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и приговорен к 9 годам лишения свободы", - сообщает пресс-центр СБУ.

      Оперативники СБУ задержали "Мордвина" в Харькове в июле 2017 года. Во время проведения обысков по местам его жительства и пребывания правоохранители изъяли 600 граммов гексогена, 5 электродетонаторов, пистолет "Вальтер" с глушителем к нему, более 100 патронов калибра 9 мм, средства связи и квадрокоптер

      В ходе следствия было установлено, что задержанный в течение 2014-2016 годов принимал активное участие в террористической деятельности "ЛНР", был командиром подразделения в "КГБ ЛНР". Кроме того, находясь в составе 2 армейского корпуса т.н. народной милиции (АК НМ) "ЛНР", участвовал в нападении на позиции украинских военных в Дебальцево.

      Сотрудники СБУ задокументировали, что в этот период он был завербован представителями ГУ Генштаба РФ и второго АК НС "ЛНР" (гражданином РФ Кудриным, позывной "Хулиган" и гражданином Украины Дерусовом, позывной "Одесса"). Они поручили "Мордвину" совершить ряд терактов на подконтрольной украинской власти территории.

      Установлено, что, приехав в Харьков в 2016 году, "Мордвин" начал подготовку к выполнению "задачи" - совершению подрыва автомобиля с газовыми баллонами в общественном месте. Кураторы сразу сообщили ему о допустимости жертв среди мирного населения. Как запасной вариант рассматривалось использование квадрокоптера для сброса взрывного устройства на место пребывания представителей органов государственной власти Украины.

      После задержания "Мордвин" сообщил сотрудникам украинской спецслужбы о существовании так называемого черного списка, в который были включены государственные и общественные деятели, которых планировали ликвидировать спецслужбы РФ и квазиреспублик, для устрашения патриотически настроенного актива, дестабилизации общественно-политической ситуации и искусственного обострения внутриполитических противоречий.

Теги: #дрг #срок #суд #лнр
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