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20:02 23.12.2019

В Украине началось производство фильма о космонавте Каденюке

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В Украине началось производство фильма о космонавте Каденюке

20 декабря Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с ООО "Совместная победа продакшн" договор о предоставлении государственной поддержки на создание документального фильма "Миссия-космос", сообщает пресс-служба Госкино.

"Документальный фильм "Миссия-космос" - это рассказ не только о воплощении мечты Леонида Каденюка, которая зародилась у него еще в его раннем детстве, это рассказ и об учебе и работе, которые привели его от порога скромного дома в небольшом украинском селе к ступеням космического корабля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кинопроект документального фильма "Миссия-космос" стал одним из победителей 12-го конкурсного отбора Госкино. Режиссером фильма является Сергей Шахворостов, автором сценария и продюсером - Валерия Иваненко",

Господдержка на производство фильма составляет 3 млн 363 тыс. 676 грн. (80% общей стоимости производства фильма).

"Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году", - отметили в Госкино.

Как сообщалось, Каденюк умер 31 января в Киеве от сердечного приступа после утренней пробежки в парке. Его похоронят на Байковом кладбище в Киеве 2 февраля.

Л.Каденюк - первый и на сегодняшний день единственный совершивший полет в космос космонавт Украины, летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины.

Он совершил полет в космос в рамках совместной украинско-американской научной космической миссии STS-87 Space Shuttle Columbia, который проходил с 19 ноября по 5 декабря 1997 года.

Теги: #космос #каденюк #фильм
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