События

20:06 23.12.2019

Два оператора платных дорог требуют от Германии 560 млн евро

2 мин читать
Два оператора платных дорог требуют от Германии 560 млн евро

После отсрочки на неопределенное время введения платного проезда для легковых автомобилей в Германии две компании-оператора, которые должны были собирать эту плату, потребовали от правительства Германии 560 млн евро, сообщает Deutsche Welle.

Правительство ФРГ заключило с австрийской Kapsch и германской CTS Eventim соглашения на сбор платы за проезд легковых автомобилей по автобанам в 2018 году, однако в этом году Европейский суд признал "дорожный сбор" незаконным, после чего контракт был расторгнут.

В заявлении Kapsch и CTS Eventim говорится, что их совместное предприятие Autoticket вправе потребовать компенсацию за упущенную прибыль за время действия контракта, заключенного на 12 лет, если он был расторгнут по инициативе правительства ФРГ. Кроме того, контракт предусматривает компенсацию "затрат на прекращение деятельности", которая также включает требования о возмещении убытков от субподрядчиков.

Министр транспорта Германии Андреас Шойер ранее заявлял, что с точки зрения Берлина компания-оператор не имеет права на компенсацию, так как основные положения договора были нарушены. В качестве причин для приостановки сотрудничества названы также недостатки в работе подрядчиков и их действия после расторжения договора.

Спор может закончиться арбитражным разбирательством, которое займет несколько лет.

Оппозиция в Германии обвиняет Шойера в преждевременном заключении контрактов, нарушении закона о бюджете и госзакупках и согласовании правил компенсации за счет налогоплательщиков. Министр отвергает обвинения. В Бундестаге создана комиссия по расследованию действий Шойера и министерства транспорта.

Теги: #плата #проезд #автобаны #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:25 23.12.2019
В Берлине ожидают завершения строительства "Северного потока 2" во втором полугодии 2020г

В Берлине ожидают завершения строительства "Северного потока 2" во втором полугодии 2020г

10:10 23.12.2019
Американский посол в Германии утверждает, что Европа поддержала санкции США против "Северного потока"

Американский посол в Германии утверждает, что Европа поддержала санкции США против "Северного потока"

23:48 21.12.2019
МИД Украины сообщил об итогах первого официального визита Пристайка в Берлин

МИД Украины сообщил об итогах первого официального визита Пристайка в Берлин

15:02 21.12.2019
В Берлине санкции США против европейских подрядчиков "Северного потока 2" назвали вмешательством во внутренние дела

В Берлине санкции США против европейских подрядчиков "Северного потока 2" назвали вмешательством во внутренние дела

17:45 20.12.2019
В переговорах в нормандском формате удастся достичь ощутимого прогресса, надеются главы МИД Украины и Германии

В переговорах в нормандском формате удастся достичь ощутимого прогресса, надеются главы МИД Украины и Германии

08:35 19.12.2019
В Германии экологи выступили против достройки "Северного потока–2" – СМИ

В Германии экологи выступили против достройки "Северного потока–2" – СМИ

14:16 16.12.2019
Китай пригрозил Германии ответными мерами в случае закрытия Huawei доступа к рынку

Китай пригрозил Германии ответными мерами в случае закрытия Huawei доступа к рынку

17:08 13.12.2019
Германия выделит EUR1 млн на План действий Совета Европы для Украины

Германия выделит EUR1 млн на План действий Совета Европы для Украины

01:54 13.12.2019
Зеленский: я ощущал сильную поддержку Германии и Франции в Париже, а Путин – непростой человек, но я много чего для себя понял

Зеленский: я ощущал сильную поддержку Германии и Франции в Париже, а Путин – непростой человек, но я много чего для себя понял

13:19 12.12.2019
Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США - глава МИД ФРГ

Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США - глава МИД ФРГ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом Путина в Крым и запуском ж/д сообщения по Керченскому мосту

Боевики провокациями нарушают режим работы КПВВ на Донбассе – штаб ООС

Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала понедельника, потерь нет – штаб ООС

В Киеве в Гидропарке неизвестный застрелил мужчину, полиция проводит поисковую спецоперацию

В рамках обмена в Украину вернутся те, кого не удалось забрать два года назад, те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево - Лутковская

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора

Налоговая опровергает ложь Портнова-Трубы в деле об отмывании доходов Порошенко при продаже "Кузни на Рыбальском" – адвокат Головань

В Украине началось производство фильма о космонавте Каденюке

Сын журналиста Хашкаджи приветствовал приговор, вынесенный в Саудовской Аравии по делу об убийстве его отца

Зеленский подписал закон о предоставлении статуса УБД добровольцам

МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом Путина в Крым и запуском ж/д сообщения по Керченскому мосту

Боевики провокациями нарушают режим работы КПВВ на Донбассе – штаб ООС

Франция впервые нанесла удар с беспилотника, ликвидированы семь боевиков в Мали

Боевики провокациями нарушают режим работы КПВВ на Донбассе – штаб ООС

Экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле на Институтской, готовят на обмен – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА