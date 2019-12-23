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19:33 23.12.2019

Зеленский подписал закон о предоставлении статуса УБД добровольцам

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Зеленский подписал закон о предоставлении статуса УБД добровольцам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" 329-IX.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, 23 декабря законопроект №2045-1 возвращен в парламент с подписью главы государства.

Как сообщалось, 4 декабря Рада приняла законопроект №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" в целом 329 голосами 4 декабря. Документом предполагается предоставление статуса участника боевых действий и соответствующих социальных гарантий бойцам добровольческих батальонов, которые более 30 дней выполняли боевые задания в зоне проведения АТО/ООС.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда анонсировала предоставление статуса участника боевых действий на Донбассе более трем тысячам добровольцев.

Официальный статус участника боевых действий, согласно новому закону, смогут получить участники добровольческих формирований, которые позже не вошли в силовые структуры. Речь идет об Украинской добровольческой армии, Добровольческом украинском корпусе и батальоне ОУН.

Теги: #добровольцы #убд #зеленский
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