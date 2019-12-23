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19:17 23.12.2019

МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом Путина в Крым и запуском ж/д сообщения по Керченскому мосту

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МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом Путина в Крым и запуском ж/д сообщения по Керченскому мосту

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина на временно оккупированную территорию Крыма и открытием движения по железнодорожной части так называемого "Крымского моста" через Керченский пролив.

"Ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

Отмечается, что действия РФ относительно так называемого "Крымского моста" грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права.

"Ни Украина, ни одно цивилизованное государство мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины. В очередной раз подчеркиваем, что Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний", - сказано в заявлении.

В ведомстве требуют от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины - Крыму и Севастополе.

"Российской стороне передана соответствующая нота протеста", - добавили в МИД.

Теги: #крым #рф #путин #мид
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